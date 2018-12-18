"Neden söylemeye gerek yok, kol kırılır yen içinde kalır. Hiç kimse ilişkiye bitsin diye başlamıyor. Arkadaşız. Birbirimize saygımız, sevgimiz devam ediyor. İlay da öyle bir insan, ben de... Yaşadığımız şey bunu hak ediyor."