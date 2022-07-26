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Haberler Gündem Eğitim İlahiyat taban puanları ÖSYM 2022: İlahiyat Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu

İlahiyat taban puanları ÖSYM 2022: İlahiyat Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları sınavda aldığı puan ölçüsünde tercihlerini şekillendirecek. İlahiyat bölümünde okumak isteyen adaylar üniversite taban puanı ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İşte İlahiyat taban puanları...

26.07.2022 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
İlahiyat taban puanları ÖSYM 2022: İlahiyat Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu

YKS sınavının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Tercih dönemi öncesinden en çok aranan bölümlerin başında İlahiyat gelmektedir. İşte İlahiyat bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

İLAHİYAT TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday İlahiyat taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 İlahiyat bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması….

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 6+0
5+0
3+0
 6
5
3
 18
81
110
 512,30958
516,51507
508,94714
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 34+0
30+0
27+0
 34
30
27
 845
1.620
1.864
 434,26472
450,78736
446,97446
Marmara Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) SÖZ 35+1
40+1
40+1
40+1		 36
41
41
41		 2.783
2.760
3.353
3.230		 403,90549
436,52797
434,16257
422,05369
Marmara Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 6.967
5.220
4.817
3.950		 383,38850
420,95964
425,99657
417,93819
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 18.797
11.000
9.343
8.330		 358,45446
402,83025
410,93523
402,11212
Marmara Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 255+7
280+7
280+7
300+8		 262
287
287
308		 13.881
10.300
12.013
10.000		 366,43749
404,32164
405,13216
397,93806
Ankara Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 21.531
12.400
15.627
11.200		 354,73366
399,87054
398,82986
395,31698
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) SÖZ 25+1
30+1
30+1
30+1		 26
31
31
31		 20.436
13.800
15.221
11.300		 356,17141
396,85784
399,43844
395,05793
Marmara Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 5+0


 5


 3.663


 398,01180
—-
Marmara Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 60+2
70+2
80+2
80+2		 62
72
82
82		 23.696
18.200
22.856
18.900		 351,92971
389,59292
389,23709
382,50574
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 160+4
180+5
180+5
180+5		 164
185
185
185		 37.269
22.700
23.784
17.600		 338,53900
383,33399
388,20833
384,34760
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 90+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 57.915
31.500
33.256
27.300		 324,29622
373,55243
378,92138
372,64688
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 180+5
200+5
210+6
220+6		 185
205
216
226		 52.424
35.500
37.907
26.400		 327,66004
369,79630
375,13296
373,64284
Ankara Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 198+5
230+6
230+6
240+6		 203
236
236
246		 62.501
40.900
45.954
32.800		 321,72780
365,21268
369,39442
367,60540
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 170+5
190+5
190+5
190+5		 175
195
195
195		 69.300
45.800
46.330
32.700		 318,21762
361,54194
369,13514
367,68758
Sakarya Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 180+5
200+5
200+5
200+5		 185
205
205
205		 86.650
58.700
57.486
47.800		 310,30603
353,26444
362,33375
356,42513
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 108+3
110+3
100+3
100+3		 111
113
103
103		 99.313
62.500
60.862
48.400		 305,20676
351,02407
360,51262
356,02443
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) SÖZ 35+1
40+1
40+1
40+1		 36
41
41
41		 103.278
68.900
64.329
43.200		 303,71533
347,53583
358,63529
359,49422
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 135+4
150+4
150+4
160+4		 139
154
154
164		 150.346
65.000
68.495
56.900		 288,79955
349,60017
356,52456
350,96934
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 180+5
200+5
200+5
200+5		 185
205
205
205		 114.381
74.000
69.810
56.700		 299,83688
344,93891
355,81678
351,04797
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 162+5
190+5
200+5
220+6		 167
195
205
226		 110.625
71.700
72.572
66.700		 301,10905
346,09367
354,50901
345,75564
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 125+4
140+4
140+4
150+4		 129
144
144
154		 122.156
74.300
72.877
61.500		 297,25515
344,76993
354,36396
348,44897
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 135+4
150+4
150+4
140+4		 139
154
154
144		 125.483
77.900
77.110
70.900		 296,22659
343,04859
352,43734
343,80054
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 180+5
200+5
200+5
200+5		 185
205
205
205		 137.043
78.000
77.874
57.600		 292,61385
343,01043
352,08925
350,54155
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 111
123
123
123		 98.484
74.200
79.490
65.400		 305,53498
344,84941
351,36830
346,45196
İnönü Üniversitesi (Malatya) İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 144+4
160+4
160+4
160+4		 148
164
164
164		 133.693
79.100
80.569
62.800		 293,64283
342,45190
350,89281
347,78455
Marmara Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 25+0


 25


 25.975


 349,31507
—-
Çukurova Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 145+4
160+4
160+4
160+4		 149
164
164
164		 135.861
95.800
86.970
72.300		 292,96671
335,18144
348,15949
343,15858
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 111
123
123
123		 182.741
95.500
87.032
72.000		 280,49969
335,29684
348,13803
343,30654
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 108+3
120+3
130+4
120+3		 111
123
134
123		 143.283
95.400
92.143
82.600		 290,77726
335,31107
346,10751
338,64601
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 111
123
123
123		 169.645
104.000
94.024
83.400		 283,71838
331,82936
345,35666
338,29527
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 135+4
150+4
150+4
150+4		 139
154
154
154		 207.423
96.600
94.460
72.300		 274,91107
334,86926
345,17893
343,16081
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 80+2
90+3
80+2
60+2		 82
93
82
62		 135.779
108.000
101.971
86.100		 292,99535
330,23567
342,24004
337,15853
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 5+0


 5


 34.041


 341,31676
—-
Trabzon Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 153+4
170+5
170+5
175+5		 157
175
175
180		 244.778
115.000
104.708
83.400		 267,37421
327,84954
341,21874
338,27111
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 135+4
150+4
170+5
180+5		 139
154
175
185		 162.693
110.000
106.508
92.300		 285,51218
329,51071
340,57160
334,72576
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 190+5
210+6
220+6
240+6		 195
216
226
246		 146.274
108.000
107.489
99.700		 289,92661
330,29281
340,21922
331,96869
Atatürk Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 180+5
200+5
210+6
220+6		 185
205
216
226		 154.639
99.900
110.512
89.000		 287,61804
333,58990
339,14036
336,02351
Ordu Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 90+3
100+3
100+3
90+3		 93
103
103
93		 194.676
117.000
111.359
95.400		 277,73973
327,13854
338,85047
333,55148
Sakarya Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 135+4
150+4
160+4
160+4		 139
154
164
164		 322.686
109.000
113.489
97.400		 254,01078
330,13445
338,12999
332,79068
Harran Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 180+5
210+6
210+6
220+6		 185
216
216
226		 180.458
126.000
113.758
102.000		 281,05653
324,10984
338,03158
330,86988
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 170+5
190+5
190+5
200+5		 175
195
195
205		 236.894
120.000
120.986
104.000		 268,91230
325,99013
335,62280
330,22117
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 99+3
110+3
100+3
100+3		 102
113
103
103		 246.981
129.000
121.641
103.000		 266,94409
322,98009
335,40812
330,72616
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 80+2
90+3
90+3
90+3		 82
93
93
93		 183.520
126.000
122.109
105.000		 280,30619
324,12125
335,24523
329,85935
Marmara Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 41.597


 335,11691
—-
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 180+5
200+5
210+6
220+6		 185
205
216
226		 253.369
133.000
124.913
103.000		 265,75505
321,89141
334,34578
330,79653
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 135+4
150+4
150+4
150+4		 139
154
154
154		 217.161
130.000
126.464
105.000		 272,87161
322,58595
333,86449
329,99004
Dicle Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 310+8
350+9
400+10
300+8		 318
359
410
308		 189.902
128.000
127.218
95.600		 278,81692
323,51525
333,63349
333,48221
Fırat Üniversitesi (Elazığ) İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 198+5
230+6
240+6
250+7		 203
236
246
257		 230.290
145.000
136.404
112.000		 270,20649
318,17836
330,79774
327,44294
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 125+4
140+4
150+4
160+4		 129
144
154
164		 325.981
146.000
136.408
118.000		 253,49258
317,85693
330,79704
325,49917
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 80+2
90+3
80+2
80+2		 82
93
82
82		 281.274
138.000
138.385
118.000		 260,73436
320,22583
330,20373
325,50868
Amasya Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 99+3
110+3
100+3
90+3		 102
113
103
93		 285.927
147.000
138.759
109.000		 259,94423
317,50918
330,08367
328,47340
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 125+4
150+4
150+4
160+4		 129
154
154
164		 368.905
144.000
140.692
117.000		 247,18560
318,21091
329,50340
325,82621
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 160+4
180+5
190+5
200+5		 164
185
195
205		 313.066
154.000
141.573
112.000		 255,51102
315,36670
329,25096
327,58295
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 108+3
90+3
60+2
60+2		 100
93
62
62		 Dolmadı
186.000
141.969
135.000		 Dolmadı
306,78326
329,12861
320,36925
Düzce Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 111
123
123
123		 249.062
152.000
142.226
112.000		 266,55938
315,96261
329,05361
327,55826
İnönü Üniversitesi (Malatya) İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 117+3
130+4
130+4
140+4		 120
134
134
144		 320.781
150.000
143.504
124.000		 254,30587
316,57087
328,69113
323,69407
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 234+6
300+8
200+5
100+3		 238
308
205
103		 Dolmadı
201.000
154.608
109.000		 Dolmadı
303,20936
325,59908
328,55483
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 20


 51.258


 328,38084
—-
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 70+2
80+2
120+3
120+3		 72
82
123
123		 182.760
147.000
148.447
136.000		 280,49227
317,45910
327,28320
320,19015
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 108+3
140+4
140+4
150+4		 111
144
144
154		 368.601
158.000
150.857
131.000		 247,23026
314,32129
326,60533
321,59011
Atatürk Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) SÖZ 35+1
40+1
40+1
40+1		 36
41
41
41		 270.061
159.000
152.689
135.000		 262,71715
313,84791
326,12823
320,22176
Trabzon Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 60+2
70+2
70+2
75+2		 62
72
72
77		 406.997
182.000
153.914
131.000		 241,95695
307,85568
325,79644
321,57268
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 107+3
130+4
130+4
140+4		 110
134
134
144		 329.607
171.000
156.534
127.000		 252,94111
310,65183
325,07490
322,83731
Siirt Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 111
123
123
123		 283.554
171.000
166.741
122.000		 260,34632
310,62982
322,32297
324,43824
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 111
123
123
123		 295.805
179.000
159.642
141.000		 258,29703
308,56833
324,23190
318,48714
Çukurova Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 125+4
140+4
140+4
140+4		 129
144
144
144		 309.828
190.000
161.153
138.000		 256,03083
305,85159
323,79609
319,50147
Harran Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 90+3
110+3
110+3
120+3		 93
113
113
123		 306.769
201.000
163.863
156.000		 256,53657
303,24908
323,09607
314,40943
Hitit Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 117+3
120+3
120+3
120+3		 120
123
123
123		 383.786
186.000
164.767
128.000		 245,09005
306,91524
322,84492
322,54135
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 111
123
123
123		 376.330
191.000
169.495
134.000		 246,13964
305,53900
321,62480
320,80974
Trakya Üniversitesi (Edirne) İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 99+3
110+3
100+3
100+3		 99
113
103
103		 Dolmadı
214.000
169.785
141.000		 Dolmadı
300,21290
321,55611
318,48310
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 90+3
100+3
100+3
100+3		 85
103
103
103		 Dolmadı
201.000
171.036
146.000		 Dolmadı
303,19906
321,23621
317,23168
Dicle Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 160+4
150+4
100+3
 164
154
103
 524.854
213.000
171.895
 225,63590
300,43791
321,01395
Sinop Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 90+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 322.350
180.000
172.071
134.000		 254,06923
308,29705
320,96869
320,59239
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 111
123
123
123		 377.645
206.000
173.014
156.000		 245,94984
302,04111
320,72952
314,47374
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 117+3
120+3
120+3
120+3		 110
123
123
123		 Dolmadı
210.000
178.531
148.000		 Dolmadı
301,08114
319,33858
316,60409
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 117+3
130+4
130+4
120+3		 120
134
134
123		 464.362
209.000
180.450
143.000		 234,61176
301,28806
318,87691
318,03369
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 135+4
150+4
150+4
150+4		 139
154
154
154		 334.846
207.000
181.269
151.000		 252,14803
301,83756
318,68358
315,84433
Atatürk Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 105+3
140+4
150+4
160+4		 108
144
154
164		 292.216
187.000
184.682
155.000		 258,87960
306,69215
317,86068
314,66691
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 60+2
80+2
80+2
90+3		 62
82
82
93		 346.873
209.000
187.409
174.000		 250,35829
301,44283
317,19882
310,11795
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 125+4
140+4
140+4
150+4		 81
144
144
154		 Dolmadı
210.000
190.542
169.000		 Dolmadı
301,18030
316,43340
311,11222
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 90+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 469.767
215.000
195.405
159.000		 233,90980
299,85731
315,30127
313,73955
Fırat Üniversitesi (Elazığ) İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 99+3
130+4
140+4
150+4		 102
134
144
154		 552.405
218.000
195.636
174.000		 217,23563
299,25192
315,25191
309,98375
Kafkas Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 180+5
200+5
140+4
160+4		 185
205
144
164		 530.350
265.000
196.784
166.000		 224,55209
289,29877
314,99769
311,89301
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 90+3
100+3
120+3
120+3		 82
103
123
123		 Dolmadı
230.000
199.116
162.000		 Dolmadı
296,53622
314,45201
312,99342
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 153+4
160+4
160+4
160+4		 94
164
164
164		 Dolmadı
224.000
200.251
181.000		 Dolmadı
297,85369
314,18303
308,25997
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 125+4
130+4
130+4
130+4		 108
134
134
134		 Dolmadı
213.000
203.962
186.000		 Dolmadı
300,47548
313,34405
307,14110
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 125+4
140+4
150+4
160+4		 78
144
154
164		 Dolmadı
241.000
207.810
182.000		 Dolmadı
294,23587
312,45717
308,17797
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 90+3
100+3
100+3
80+2		 36
103
103
82		 Dolmadı
253.000
211.614
171.000		 Dolmadı
291,84854
311,61642
310,68151
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 125+4
140+4
140+4
140+4		 117
144
144
144		 Dolmadı
247.000
212.111
168.000		 Dolmadı
292,94129
311,50999
311,38922
Amasya Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 99+3
110+3
90+3
90+3		 37
113
93
93		 Dolmadı
257.000
216.293
184.000		 Dolmadı
290,88752
310,60551
307,62522
Düzce Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 70+2
80+2
80+2
 53
82
82
 Dolmadı
240.000
218.601
 Dolmadı
294,53404
310,10881
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 70+2
80+2
80+2
80+2		 42
82
82
82		 Dolmadı
260.000
222.931
195.000		 Dolmadı
290,35874
309,18349
305,15741
Bayburt Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 153+4
170+5
180+5
180+5		 130
175
185
185		 Dolmadı
267.000
225.064
183.000		 Dolmadı
288,94230
308,73791
307,77151
İstanbul Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 90.970


 308,46045
—-
Sinop Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 70+2
80+2
80+2
80+2		 41
82
82
82		 Dolmadı
262.000
227.719
204.000		 Dolmadı
289,83746
308,18241
303,12926
Iğdır Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 125+4
140+4
140+4
160+4		 129
144
144
164		 503.757
274.000
235.816
187.000		 229,22773
287,56427
306,48694
306,86017
Hitit Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 70+2
100+3
100+3
100+3		 49
103
103
103		 Dolmadı
290.000
236.213
206.000		 Dolmadı
284,44169
306,40964
302,77838
Ardahan Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 80+2
90+3
80+2
 61
93
82
 Dolmadı
288.000
247.608
 Dolmadı
284,92109
304,13525
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 37
123
123
123		 Dolmadı
297.000
247.673
208.000		 Dolmadı
283,22481
304,12752
302,40201
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 108+3
110+3
110+3
120+3		 39
113
113
123		 Dolmadı
296.000
250.764
218.000		 Dolmadı
283,41183
303,50310
300,32648
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 90+3
100+3
100+3
120+3		 35
103
103
123		 Dolmadı
322.000
253.063
230.000		 Dolmadı
278,61402
303,04573
297,90036
Siirt Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 99+3
110+3
110+3
110+3		 62
113
113
113		 Dolmadı
315.000
253.073
213.000		 Dolmadı
279,83703
303,04346
301,26392
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 108+3
120+3
120+3
100+3		 46
123
123
103		 Dolmadı
314.000
254.753
216.000		 Dolmadı
280,12052
302,72861
300,56801
Hakkari Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 135+4
150+4
100+3
100+3		 139
154
103
103		 549.377
396.000
271.510
209.000		 218,92497
266,09568
299,45861
302,14747
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 20


 111.252


 300,88903
—-
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 108+3
140+4
120+3
120+3		 33
144
123
123		 Dolmadı
338.000
265.182
226.000		 Dolmadı
275,70991
300,69156
298,52316
Şırnak Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) SÖZ 135+4
140+4
140+4
140+4		 134
144
144
144		 Dolmadı
333.000
274.396
218.000		 Dolmadı
276,64612
298,89915
300,19866
Bayburt Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 99+3
110+3
120+3
120+3		 45
113
123
123		 Dolmadı
359.000
271.466
235.000		 Dolmadı
272,26016
299,46749
296,89982
Kafkas Üniversitesi İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 70+2
100+3
100+3
120+3		 43
103
103
123		 Dolmadı
370.000
271.726
234.000		 Dolmadı
270,34334
299,41509
296,97391
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) SÖZ 35+1
40+1

 36
41

 214.622
223.000

 273,39392
298,06388
Iğdır Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 108+3
100+3
100+3
120+3		 21
103
103
123		 Dolmadı
379.000
282.185
234.000		 Dolmadı
268,79955
297,47217
297,08809
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZ 5+0


 5


 162.191


 285,63108
—-
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan- Kazakistan) İlahiyat (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 10+0
10+0
10+0
15+0		 7
10
10
15		 Dolmadı
784.000
421.573
422.000		 Dolmadı
213,47142
274,76973
267,94320
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 218.984


 272,50256
—-
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 232.649


 269,74364
—-
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 5+0


 5


 238.471


 268,61681
—-
Ankara Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 22+0


 22


 238.769


 268,55408
—-
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 20


 246.173


 267,10203
—-
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 277.232


 261,44205
—-
Sakarya Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 20


 282.556


 260,51514
—-
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 286.377


 259,86597
—-
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 12


 298.993


 257,77515
—-
İnönü Üniversitesi (Malatya) İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 13+0


 13


 302.253


 257,25327
—-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 20


 318.061


 254,73234
—-
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) İlahiyat (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 90+0
100+0
100+0
100+0		 10
100
100
100		 Dolmadı
688.000
602.760
594.000		 Dolmadı
225,63484
250,65918
248,72409
Harran Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 345.676


 250,53803
—-
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) SÖZ 35+1


 36


 349.737


 249,93779
—-
Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 12


 356.013


 249,01364
—-
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 13+0


 13


 356.687


 248,91875
—-
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZ 5+0


 5


 372.013


 246,74701
—-
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 378.464


 245,84404
—-
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 384.171


 245,03749
—-
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 394.144


 243,66930
—-
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 397.209


 243,25295
—-
Sakarya Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 400.725


 242,77958
—-
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 11+0


 11


 405.388


 242,16448
—-
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 12


 415.594


 240,81939
—-
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 12


 416.944


 240,64544
—-
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 18+0


 18


 423.133


 239,84273
—-
Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 30+0


 30


 431.892


 238,71763
—-
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 12


 453.272


 236,02716
—-
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 26+0


 26


 455.352


 235,76087
—-
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 20


 460.509


 235,10290
—-
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 12


 463.810


 234,67948
—-
Çukurova Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 470.836


 233,77193
—-
Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 13+0


 13


 472.793


 233,51600
—-
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 482.424


 232,23899
—-
Amasya Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 11+0


 11


 483.368


 232,11575
—-
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 13+0


 13


 484.669


 231,93987
—-
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 20


 492.218


 230,91521
—-
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 17+0


 17


 493.896


 230,67503
—-
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 498.751


 229,96563
—-
Ordu Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 503.960


 229,19509
—-
Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 504.415


 229,12176
—-
Atatürk Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 20


 507.015


 228,71980
—-
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 507.188


 228,69524
—-
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 20


 510.518


 228,18075
—-
Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 512.161


 227,90581
—-
Fırat Üniversitesi (Elazığ) İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 11+0


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 12


 517.223


 227,04865
—-
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 518.047


 226,91149
—-
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 518.620


 226,80415
—-
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 528.630


 224,90643
—-
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 13+0


 13


 530.440


 224,53233
—-
Atatürk Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 538.348


 222,69211
—-
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 20


 540.862


 221,98512
—-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 543.545


 221,17673
—-
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 12


 546.752


 220,04799
—-
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 12


 547.115


 219,88857
—-
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 547.390


 219,77138
—-
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 547.904


 219,56484
—-
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 12


 548.709


 219,24367
—-
Trabzon Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 17+0


 17


 549.868


 218,67579
—-
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 15


 553.150


 216,71025
—-
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 10


 559.140


 209,13592
—-
Dicle Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 20


 560.487


 207,02489
—-
Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) (4 Yıllık) TYT 14500+363
15000+375		 12112
13.981		 Dolmadı
 1.627.472
Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) (4 Yıllık) TYT 300+8
500+13		 308
513		 225,47341
225,14215		 1.089.817
1.231.000
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Trakya Üniversitesi (Edirne) İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 11+0


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Iğdır Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Bayburt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 11+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Kafkas Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 20+0


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Hakkari Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 11


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Ardahan Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 11


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Iğdır Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Şırnak Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 10


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 15+0


 10


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Hitit Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 12+0


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Siirt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 11+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Bayburt Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZ 17+0


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Amasya Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 11+0


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 60+0


 32


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Kafkas Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZ 10+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
—-

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