SMA hastalarında ilaca devam için 'test sonucunun uygunluğu' şartı kaldırıldı

Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile getirilen düzenlemenin detayları belli oldu.
Buna göre, düzenleme öncesinde SMA hastalarının başlangıç tedavisi sonrasında tedaviye devam edip etmeyeceğinin belirlenmesine yönelik kriterlerin çeşitli testlerle belirlenen skorlamalar üzerinden yapılmasında değişikliğe gidildi.
Bu kapsamda, hastaların ve yakınlarının söz konusu testlerin uygulanması açısından, özellikle Covid-19 salgını döneminde yaşadıkları zorluk ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, ilaca devam için söz konusu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırıldı.
İLAÇ BEDELİNİ SGK'NIN ÖDEDİĞİ HALLER
SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar, çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı ilk 4 uygulama için 3 ay süreli, sonraki uygulamalar için 4 ay süreli, SGK tarafından belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden "Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu" tarafından verilecek.
"İlaç kullanım onayı" ile SGK'nin belirleyeceği üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ilaç ayrı ayrı reçete edilecek.
"İlaç kullanım onayı"nın ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde ilaç bedeli SGK tarafından karşılanacak.
Tescili yapılmış yenidoğan ve çocuk yoğun bakım servisi bulunan, bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanının yer aldığı, beslenme ve diyetetik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin multidisipliner bir yaklaşımla sunulabileceği kurumun belirleyeceği üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında "nusinersen sodium" etken maddesini içeren ilacın kullanılması halinde bedeli SGK tarafından karşılanacak.
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