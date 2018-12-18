18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Birbirinden lezzetli yöresel yemekleri ve mangaldaki çeşitliliğiyle 'kebap diyarı' olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, antibiyotik etkisi nedeniyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan soğan kebabı sezonu açıldı. Kış aylarında en çok tercih edilen yemeklerinden olan soğan kebabı için lokantalarda, hummalı çalışmalar yapılıyor.
ŞANLIURFA SOFRASINDA ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR
DHA'nın haberine göre gastronomi alanında Şanlıurfa mutfağında önemli bir yeri olan soğan kebabı, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu ve etkisi nedeniyle çokça tüketiliyor. Acı soğan ve etin birleşmesiyle oluşan, nar ekşisi, pul biber ve limonla terbiye edilen soğan kebabının lezzeti kadar, görüntüsü de güzel.
ÇOĞU İNSAN İLAÇ NİYETİNE TÜKETİYOR
Şanlıurfa´da 30 yıldır kebapçılık yapan Şükrü Akkuş, soğan kebabının soğuk havalarla beraber tezgahtaki yerini aldığını belirterek, "Soğan kebabı kışın habercisidir. Soğanla etin önce ateşte pişip, daha sonra nar suyu ile terletilmesi ile yapılan Şanlıurfa´nın en meşhur ve kıymetli kebaplarından birisidir. Çoğu insanların ilaç diye değerlendirdikleri güzel bir yemektir. Etin o ağırlığı ve soğanın kokusunu nar pekmezinin suyu ile demlendirme dediğimiz yöntem ile ateşin üzerinde bir 15-20 dakika kadar bekletmemizle çok daha lezzetli bir hale gelir" dedi.
GRİBE KARŞI ETKİLİ
Soğan kebabının gribe karşı etkili olduğunu belirten Akkuş, "Gribe çok faydalı olduğunu biliyoruz. Doktorlar zaten sürekli soğanın faydalarından bahsediyor. İnsanlar fazla soğan tüketemezler, normalde 1 ya da 2 tane soğan yiyebilecekken, bu yemekle onlarca soğanı yiyebiliyorlar. Çünkü o nar suyu ile terlettiğimiz için soğanın o acılığı ve kokusu gidiyor, ayrı ve güzel bir lezzet geliyor" şeklinde konuştu.
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