03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Nisan'da yaptığı açıklamada il il koronavirüs vaka sayısını ayrıca il il koronavirüsten dolayı vefat edenlerin sayısını açıkladı. Sizler için 81 ilin koronavirüs vakaları sırasıyla hazırladık.
İŞTE İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI
İSTANBUL NÜFUS: 15067724 VAKA SAYISI: 8852
ANKARA NÜFUS: 5503985 VAKA SAYISI: 712
İZMİR NÜFUS: 4320519 VAKA SAYISI: 853
BURSA NÜFUS: 2994521 VAKA SAYISI: 135
KONYA NÜFUS: 2205609 VAKA SAYISI: 584
ISPARTA NÜFUS: 441412 VAKA SAYISI: 268
RİZE NÜFUS: 348608 VAKA SAYISI: 88
KOCAELİ NÜFUS: 1906391 VAKA SAYISI: 420
BAYBURT NÜFUS: 82274 VAKA SAYISI: 18
EDİRNE NÜFUS: 411528 VAKA SAYISI: 89
SAKARYA NÜFUS: 1010700 VAKA SAYISI: 207
ZONGULDAK NÜFUS: 599698 VAKA SAYISI: 112
YALOVA NÜFUS: 262234 VAKA SAYISI: 46
SİNOP NÜFUS: 219733 VAKA SAYISI: 31
GİRESUN NÜFUS: 453912 VAKA SAYISI: 61
IĞDIR NÜFUS: 197456 VAKA SAYISI: 26
TOKAT NÜFUS: 612646 VAKA SAYISI: 80
KİLİS NÜFUS: 142541 VAKA SAYISI: 16
ERZURUM NÜFUS: 767848 VAKA SAYISI: 86
SİVAS NÜFUS: 646608 VAKA SAYISI: 67
UŞAK NÜFUS: 367514 VAKA SAYISI: 38
TEKİRDAĞ NÜFUS: 1029927 VAKA SAYISI: 101
KIRKLARELİ NÜFUS: 360860 VAKA SAYISI: 35
ESKİŞEHİR NÜFUS: 817187 VAKA SAYISI: 83
ORDU NÜFUS: 771932 VAKA SAYISI: 73
TRABZON NÜFUS: 807903 VAKA SAYISI: 74
ADANA NÜFUS: 2220125 VAKA SAYISI: 197
KARS NÜFUS: 288878 VAKA SAYISI: 25
ARTVİN NÜFUS: 174010 VAKA SAYISI: 15
SAMSUN NÜFUS: 1335710 VAKA SAYISI: 112
DENİZLİ NÜFUS: 1027782 VAKA SAYISI: 81
KAYSERİ NÜFUS: 1389680 VAKA SAYISI: 109
KIRIKKALE NÜFUS: 286602 VAKA SAYISI: 22
KIRŞEHİR NÜFUS: 241868 VAKA SAYISI: 18
GÜMÜŞHANE NÜFUS: 162748 VAKA SAYISI: 12
ERZİNCAN NÜFUS: 236034 VAKA SAYISI: 17
AMASYA NÜFUS: 337508 VAKA SAYISI: 24
BALIKESİR NÜFUS: 1226575 VAKA SAYISI: 87
TUNCELİ NÜFUS: 88198 VAKA SAYISI: 6
BİTLİS NÜFUS: 349396 VAKA SAYISI: 22
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