30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İl içi tayin sonuçları, atama başvurusu yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışanlar, öğretmenler tarafından araştırılıyor. 24 Mayıs'ta il içi atama başvurusu yapan öğretmenler şimdi başvuru sonuçlarını öğrenmek için MEBBİS sayfasına giriş yapıyor. İl içi tayin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) il müdürlüklerine ait resmi internet sayfasından da il içi atama sonuçları açıklandı. Sonuçları açıklanan adaylar, itirazlarını bugün gün sonuna kadar dilekçe ile yapabilecek. İşte açıklanan il içi atama sonuçları...
İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Osmaniye, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Kahramanmaraş başta olmak üzere pek çok ilde sonuçlar teker teker açıklanıyor. Adaylar aşağıdaki bağlantıda başvuru yaptıkları il müdürlüğünün sayfasına girerek haberler ya da duyurular sayfasında bulabilirsiniz.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
MEBBİS GİRİŞ 2019
Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri yani MEBBİS giriş sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinden kullanıcı adı ya da TC. kimlik no ve şifre ile ya da e-devler girişi ile erişimi sağlayabilirsiniz.
MEBBİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
İL İÇİ ATAMA BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Atamalar yapılırken Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.
MEB İL İÇİ ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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