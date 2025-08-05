Öğretmenlerin il dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama sayfası: MEB il dışı atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin 2025 yılı il dışı yer değiştirme tercihlerinin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 6 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, aynı gün e-Devlet ve MEBBİS sistemi aracılığıyla erişime açılacak. Öğretmenler, bu sistemler üzerinden atama sonuçlarını öğrenebilecekler.

Ayrıca, ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

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