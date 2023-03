İKSV'nin festival programları açıklandı

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bu yaz festivallerinde klasik ve güncel müziğin önde gelen isimlerini konuk edecek.

Birçoğu festivalle ilk kez İstanbul izleyicisinin karşısına çıkacak sanatçılar, Cumhuriyet'in 100. yılına özel projeler, merakla beklenen isimlerle İKSV festivalleri, izleyicilerini farklı ülkelerden kültür-sanatın nitelikli örnekleri etrafında bir araya getirecek.

Festival programlarında her yıl olduğu gibi ücretsiz konserler de yer alacak. Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 10 TL'lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.

51. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ

1-17 Haziran arasında düzenlenecek festivalde, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak geliştirilen yeni projeler, asırlar boyunca Anadolu topraklarında yaşamış birçok önemli kadın figürden ilhamla yazılan eser siparişleri; Cumhuriyet'in ilk yıllarından geleneksel Türk müziği ve Türk tango besteleri; günümüz klasik müzik dünyasının yıldız solistleri, seçkin orkestralar ve disiplinlerarası projeler yer alıyor.

Festival 25 konserde, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Borusan Quartet gibi önemli topluluklar ve Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Fazıl Say, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Nicolas Altstaedt, Avi Avital gibi solistlerin de aralarında olduğu 60'ın üzerinde ismi ağırlayacak. Konservatuvar öğrencileri, konserleri her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek.

30. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ

1994'ten beri temmuz ayını müzikle buluşturan İstanbul Caz Festivali bu yıl 30 yaşında. İstanbul Caz Festivali, 7-18 Temmuz tarihleri arasında, popüler ve yeni isimlerle dolu bir program sunacak.

40'a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak festival programında, Ho Hey ve Ophelia gibi şarkılarıyla tanınan Amerikan folk topluluklarından The Lumineers, Afro-pop'un çığır açan sesi Fatoumata Diawara, cazdan blues ve folka uzanan güçlü vokaliyle Lizz Wright ve çağdaş cazın en güzel seslerinden Güney Kore'nin yıldız ismi Youn Sun Nah Quartet'in yanı sıra Morcheeba, Alfa Mist, Kovacs, Mammal Hands gibi isimler yer alıyor. Okay Temiz ile Riff Cohen'i ilk kez bir araya getirecek Riff Cohen & Okay Temiz The Ritual festivalin bu yılki özel projelerinden.

Festivalin klasik mekânlarına bu yıl Parkorman'ın yanı sıra yeşillikler içindeki terasıyla Robert Kolej ekleniyor. Festivalin vazgeçilmezlerinden Caz Vapuru bu sene de İstanbul Boğazı'nı turlarken, müzik maratonu +1'li Gece Gezmesi Kadıköy sokaklarına yayılacak. Ücretsiz Parklarda Caz konserleri bu yıl da devam ediyor.

GEZGİN SALON FESTİVALİ

Gezgin Salon Festivali'nin ikincisi 29-30 Temmuz'da Parkorman'da düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl iki günde 20 bine yakın müzikseveri ağırlayan festival bu yıl da iki günlük müzik maratonunda sevilen pek çok yerli ve yabancı ismi sahnesinde ağırlayacak.

Festivalin ilk gününde sahnede elektronik bir aydınlanış deneyimi sunan Satori, soul-funk'ın imparatoriçesi L'Impératrice, elektro-pop'a yeni bir soluk getiren Agar Agar, deneysel pop üslubuyla Sylvie Kreusch ile küresel müzik sahnesinde adını duyuran Emir Taha; ikinci gününde klasik ile elektronik müziği harmanlayan Jon Hopkins, samimi sahne enerjileriyle Büyük Ev Ablukada, romantik masalları ve şehvetli sesiyle Warhaus, meşhur çöl noir tınısıyla Still Corners ve karanlık R&B tarzıyla Tsar B festival izleyicileriyle buluşacak.

