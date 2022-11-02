İKSV'den sanatçılara destek: SaDe

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk, 35 yılı aşkın süredir yürüttükleri işbirliğinde yeni bir adım daha atıyor. İki kurumun işbirliği ile hayata geçirilen SaDe (Sanatçı Destek Fonu) ile sanatçıların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Bu kapsamda 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısında; Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Demirel, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner ve İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer’in katılımıyla SaDe'ye dair detaylar aktarıldı.

SaDe, dijital ve görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren, üretimlerine Türkiye’de devam eden sanatçıların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçiriliyor. Program kapsamında kariyerlerinin ve üretim süreçlerinin başlangıcında olan sanatçıların pratiklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak şekilde 1 yıl içinde toplam 5 sanatçıya destek verilecek.

Her bir sanatçıya tasarı aşamasındaki projesini hayata geçirebilmesi için 5 bin Euro desteğin sağlanacağı Sanatçı Destek Fonu’nun her açık çağrı döneminde adaylar dijital ve görsel sanatlar alanında bir proje veya bu mecralardan birkaçını içeren disiplinlerarası bir proje sunumu ile başvuru yapabilecekler. Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru formuna buradan ulaşılabilir.

Başvuran adayların proje seçici kurulu tarafından değerlendirileceği programa kabul edilecek sanatçılar, “başvuru koşullarını sağlama”, “ön eleme” ve “jüri değerlendirmesi” olmak üzere üç aşamalı bir süreç sonunda belirlenecek. Başvurular; küratör Kevser Güler, sanat tarihçisi, araştırmacı ve bağımsız küratör Yekhan Pınarlıgil, sanatçı Hale Tenger, editör ve bağımsız küratör Nilüfer Şaşmazer, akademisyen, eğitim programcısı ve bağımsız küratör Işın Önol tarafından değerlendirilecek.