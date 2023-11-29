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        Haberler Magazin İkonik Victoria's Secret melekleri şimdi nasıl görünüyor?

        İkonik Victoria's Secret melekleri şimdi nasıl görünüyor?

        Bir dönemlerin popüler yüzleri olan Victoria's Secret melekleri dünyanın en çok bilinen süper modelleriydi. İşte ikonik süper modellerin zaman içinde değişimleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:54
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        • 1

          ALESSANDRA AMBROSIO

          Ünlü süper model bu yıl 43 yaşına girecek.

        • 2

          ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY

          Ünü model 36 yaşında bir çocuk annesi.

        • 3

          GİSELE BÜNDCHEN

          43 yaşındaki süper model Gisele Bündchen iki çocuk annesi

        • 4

          HEIDI KLUM

          50 yaşına giren Klum 4 çocuk annesi.

        • 5

          NAOMI CAMPBELL

          Ünlü süper model Campbell 53 yaşında.

        • 6

          MIRANDA KERR

          40 yaşındaki ünlü süper model bir çocuk annesi.

        • 7

          ADRIANA LIMA

          Adriana Lima 42 yaşında ve üç çocuk annesi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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