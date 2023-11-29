İkonik Victoria's Secret melekleri şimdi nasıl görünüyor?
Bir dönemlerin popüler yüzleri olan Victoria's Secret melekleri dünyanın en çok bilinen süper modelleriydi. İşte ikonik süper modellerin zaman içinde değişimleri
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ALESSANDRA AMBROSIO
Ünlü süper model bu yıl 43 yaşına girecek.
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ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY
Ünü model 36 yaşında bir çocuk annesi.
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GİSELE BÜNDCHEN
43 yaşındaki süper model Gisele Bündchen iki çocuk annesi
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HEIDI KLUM
50 yaşına giren Klum 4 çocuk annesi.
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NAOMI CAMPBELL
Ünlü süper model Campbell 53 yaşında.
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MIRANDA KERR
40 yaşındaki ünlü süper model bir çocuk annesi.
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ADRIANA LIMA
Adriana Lima 42 yaşında ve üç çocuk annesi.