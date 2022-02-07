İklimlendirmeden 458 milyon dolar gelir

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ocak ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,3 artarak 17,6 milyar dolar oldu. Söz konusu rakam, Türkiye'nin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin üretiminde güçlü olduğu iklimlendirme sektörü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artışla ocakta 458 milyon 580 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
İklimlendirme sanayisi, bu yılın ilk ayında dünyanın dört bir yanındaki 167 ülkeye dış satım yaptı.
AVRUPA ÜLKELERİ İHRACATTA İLK SIRADA
Sektörün geçen ay en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke gruplarında, 221 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başı çekti. Bu ülke grubunu sırasıyla 50 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 49 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri, 44 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 43 milyon dolarla Afrika ülkeleri izledi.
Sektörün geçen ay en çok ihracat yaptığı ülke ise 52 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla 30 milyon dolarla Birleşik Krallık, 29 milyon dolarla İtalya, 21 milyon dolarla Fransa ve 17 milyon dolarla Romanya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla İspanya, Irak, Polonya, Rusya ve Mısır oldu.
İSTANBUL ÜRETİMDE ZİRVEDE
Geçen ay iklimlendirme ürünlerinde en çok dış satım ise sırasıyla İstanbul, Manisa, Kocaeli, İzmir ve Bursa'dan yapıldı.
İstanbul, Ocak 2022'de 176 milyon dolarlık ihracatla sektörün üretim merkezi olmayı sürdürdü. Manisa'dan 54 milyon dolar, Kocaeli'nden 47 milyon dolar, İzmir'den 36 milyon dolar ve Bursa'dan 30 milyon dolarlık iklimlendirme ürünü ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye iklimlendirme sanayisi, geçen yılı 2020'ye göre yüzde 33 artışla 6 milyar 196 milyon dolarlık ihracatla kapatmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!