İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık

Buckingham Sarayı’ndan bugün yapılan açıklamada, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) çağrısıyla her yıl dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati hareketine destek için kraliyet saraylarından Buckhingham ve Windsor’un ışıklarının akşam 20.30’da bir saatliğine kapatılacağı ifade edildi.

Dünya Saati, her yıl Mart ayının son haftasına denk gelen cumartesi günü, çevre bilincini artırmak için ışıkların kapatıldığı bir küresel hareket olarak biliniyor.