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        Haberler Dünya İklim aktivisti Thunberg: İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç | Dış Haberler

        İklim aktivisti Thunberg: İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç

        İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılara karşı gösteri düzenledi. Protestoya katılan ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg, "Bir soykırım sırasında sessiz kalmak, sessizlik, ortak olmaktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 18:40 Güncelleme: 21.09.2024 - 18:40
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        İsrail çıkışı
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        İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın son derece korkunç olduğunu söyledi.

        İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

        Göstericiler arasında bulunan Thunberg, AA muhabirine, "İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç." dedi.

        İsrail'in canlı yayında soykırım yaptığını belirten Thunberg, "İnsanların, olanları ve canlı yayında olan bir soykırımın olduğunu görüp de günlük hayatlarına nasıl devam edebildiğini ve umurunda olmadığını anlamıyorum. Bunu anlamıyorum. Bence harekete geçme imkanı olan herkes, nerede olursa olsun, kim olursa olsun, sesini yükseltmeli ve durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmalı." dedi.

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        Thunberg, "Bir soykırım sırasında sessiz kalmak, sessizlik, ortak olmaktır. Hepimizin üstlenmesi gereken bir rol var. Mesela İsveç gibi ülkelerde, İsrail'i, İsrailli firmaları ve kurumları boykot edip, yatırımları geri çekip yaptırım uygulayabiliriz. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz, bunu sadece bulmalıyız." diye konuştu.

        BİNLERCE KİŞİDEN FİLİSTİN'E DESTEK

        Öte yandan, ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

        Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.

        "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

        Yürüyüşe katılanlar, İsveç hükümetinin İsrail'e destek vermesine de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortaklık yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Greta Thunberg
        #israil
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