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İkizlerin suçladığı klinikte inceleme!

Danimarkalı ikizler Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen'in suçladığı İstanbul Zeytinburnu'ndaki klinikte, il sağlık müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Klinik sahibi iddiaları kabul etmedi

Giriş: 26.12.2022 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Danimarkalı ikizlerin suçladığı Zeytinburnu'ndaki klinikte inceleme!
İkizlerin suçladığı klinikte inceleme!
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DHA

Danimarka'nın Kopenhag kentinde yaşayan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen (37) isimli ikizler, ucuz maliyetli diş tedavisi için İstanbul'un yolunu tuttu.

AĞIZLARINDA İLTİHAP OLUŞTU İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre 31 Ekim'de İstanbul'a gelen ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı. Ancak iki kadın, iddialara göre, ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getirerek başka bir klinik aramaya başladı.

DİŞ ETLERİ ÇEKİLDİ DİŞLERİ EKSİLDİ

Daha sonra başka bir kliniğe gelen ikizler yine iddialarına göre burada da bekledikleri tedaviyi olamadı. Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi ve neredeyse konuşamaz hale geldi. Şikayette bulunan ikizler, "10 günlüğüne geldik, 2 aydır buradayız" dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİĞİ İNCELEDİ

İkizlerin şikayeti üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki kliniğe gelerek incelemelerde bulundu.

KLİNİK SAHİBİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Klinik sahibi olduğu belirten Ömer Türkmen ise iddiaları kabul etmedi. İkizleri Suriyeli danışmanların getirdiğini belirten Türkmen, "Bu firma bize tıbbi malzemeler getiren bir firma. Bizim bunlarla da bir sözleşmemiz yok. Bize tıbbi malzemeler getiriyorlar. Bize bu hastayı getirdiler. Buradan çıkan mutlu hastaları gördükleri için. Getirdikleri bu ikinci hastaydı. Müşteriye karşın biz onlarla ticaret yapıyoruz. Onlarla iletişime geçtikleri için burasının onlara ait gibi düşünüyorlar. Personelimiz bir hafta önce başladı fazla bilmiyorlar. Ben de İstanbul dışındaydım. Burada olsaydım gerekli açıklamayı doğru bir şekilde yapardım" dedi.

İkizleri tedavi ettiğini öne süren Diş hekimi İlknur Çavdar ise, "Hastanın buraya geldiğinde referans olan kişiler Suriyeli. Anladığım kadarıyla ödemeyle alakalı bir anlaşmazlık olmuş ama bizim elimizde hastanın çıkarken mutlu halleri var. Biz tedavi edip bu şekilde yolladık o yüzden biz tarafımıza yapılan suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi.

"HOLLYWOOD SMILE İŞLEMİ YAPILDI"

Çavdar, "Ben problemin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Hastalara da 'Hollywood Smile' dediğimiz işlem yapıldı" şeklinde konuştu. İl sağlık müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin sonuçlarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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