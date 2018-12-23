İkizler Memo Can 10. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından Merak konusu oldu. İkizler Memo Can'da Melek yıllardır içinde biriktirdiği duygularla yüzleşirken, Onur da kaybettiği oğluyla kavuştu. Bir yandan Sibel, Onur'dan intikamını almak için yeniden hareket geçiyor! İkizler Memo Can 9. son bölüm özeti ve 10. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

İKİZLER MEMO CAN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İkizler Memo Can yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlamadı.

İKİZLER MEMO CAN 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Memo’ya kağıt toplarken bir araba çarpar. Bu kaza Memo ve Can’ın hayatlarını tamamıyla değiştirecektir.

Melek yıllardır içinde biriktirdiği duygularla yüzleşirken, Onur da kaybettiği oğluyla kavuşacaktır.

Memo ve Can için ise, yeni bir hayatın kapıları açılmaktadır. Ancak Memo, bu hayata alışmakta zorluk çeker.

Mahmut, “hurdacıdan damat olmaz” diyerek Osman’a bir balıkçıda iş bulur. Ancak Osman’ı yeni işinde bazı maceralar beklemektedir.

Onur tam hayatını düzene koymaya hazırlanırken Sibel onun düzenini bozmak için planlar kurmaktadır.

Onur, Memo'nun oğlu Mert olduğunu anlayınca soluğu mahkemede alıyor! Melek ise oğlu gibi benimsediği Memo'dan kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor. Memo ise mahkemede annesi olarak bildiği Melek hakkında duygu yüklü bir konuşma yapıyor. Peki mahkeme nasıl sonuçlanacak? Memo gerçek ailesine mi dönecek yoksa Melek ile birlikte alıştığı hayatına devam mı edecek?