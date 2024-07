İkiz kuzulara keçi annelik yapıyor

Keçinin de kuzuları sahiplenmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Her sabah ve akşam keçinin yanına giden kuzular, keçinin altına girerek oğlak gibi keçiyi emmeye başladı. Annesi bildikleri keçi nereye giderse peşinden giden ikiz kuzular, keçinin gezdiği yerlerde geziyorlar ve keçiden bir an olsun ayrılmıyorlar. Kuzular kendilerini emziren ve annelik yapmaya başlayan keçiden bir an olsun ayrılmazken kuzuların keçiyi emzirdiğini görenler ise hayretler içinde kalıyor. İlk kez bir keçinin kuzulara annelik yaptığına şahit olduğunu söyleyen Aslan, bu durum karşısında çok hayret olduğunu ifade etti.