İkisinin de doğum günü 25 Eylül: Michael Douglas 80, Catherine Zeta Jones 55 oldu
Doğum günlerini aynı gün kutlayan Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, birbirlerine kutlama mesajı gönderdi
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Bugün Michael Douglas 80 yaşına, Catherine Zeta Jones da 55 yaşına girdi. 31 Aralık 1999'da nişanlandıklarını duyurmalarından bu yana 25 yıllarını mutlu bir aile olarak geçiren ünlü çift, 25 Eylül'deki doğum günlerini birlikte kutluyor.
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Michael Douglas, iki çocuğunun annesi Catherine ZetaJones'un 55'inci yaş gününü Instagram'dan kutlarken, "Doğum günü kardeşime... Tüm kalbimle seni seviyorum! Yeni yaşının en güzel yaşın olması dileğiyle" mesajını yazdı.
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Catherine Zeta Jones, eşinin paylaşımını kendi sayfasında bir kez daha paylaştı.
Ünlü oyuncu da eşi Michael Douglas'ın doğum gününü, onun bir fotoğrafını paylaşarak kutladı: İyi ki doğdun kocacığım!
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Galler doğumlu Catherine Zeta Jones ile ABD'li Michael Douglas'ın hikâyesi 1998'de başladı.
Michael Douglas, o zamanlar 29 yaşında olan Catherine ZetaJones'u 'Maskeli Kahraman Zorro'daki esrarengiz 'Elena Montero' rolünde gördü ilk kez. Douglas, menajerine bir görüşme ayarlamasını söyledi ve böylece aralarındaki yakınlaşma başladı.
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İki çocuklu bir aile kuran Douglas-Jones çiftinin ilişkisinde de her ilişkide olduğu gibi yıllar içinde inişler ve çıkışlar oldu.
Catherine Zeta Jones, 2016'da Daily Mail'e verdiği röportajda bu iniş ve çıkışlardan bahsederken; "Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız ve ilk sorun ortaya çıktığında pes etmemelisiniz, çünkü bu son sorun olmayacak. Yolda çok daha fazlası olacak" ifadesini kullanmıştı.
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Catherine Zeta Jones, 1998 yapımı 'Maskeli Kahraman Zorro' filminde Antonio Banderas ile birlikte rol aldığında ona hayran kalan Douglas, tanıştıklarında 54 yaşındaydı.
2016'daki Jonathan Ross'un programında tanışmalarını anlatırken; "Onunla barda tanıştım ve tam bir beyefendiydim" diyen Michael Douglas, gecenin ilerleyen saatlerinde hamlesini yaptığını ve Jones'a küstahça "Biliyorsun, çocuklarının babası olacağım" dediğini anlattı.
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Catherine Zeta Jones'un verdiği karşılık aynı heyecanı taşımıyordu. Michael Douglas'ın anlatımına göre, eşi ilk tanışmalarında ona şöyle yanıt vermişti: Hakkında çok şey duydum, çok şey gördüm ve sanırım artık iyi geceler demenin zamanı geldi.
Bir sonraki yıl çift nişanlandıklarını duyurdu ve 2000'de de evlendiler.
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Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, aynı yıl ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı. Çiftin oğlu Dylan 23 yaşında, kızı Carys ile 20 yaşında.
Michael Douglas'ın, eski eşi Diandra Luker'dan 45 yaşında Cameron adında bir oğlu daha bulunuyor.