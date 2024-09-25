İkisinin de doğum günü 25 Eylül: Michael Douglas 80, Catherine Zeta Jones 55 oldu

İki çocuklu bir aile kuran Douglas-Jones çiftinin ilişkisinde de her ilişkide olduğu gibi yıllar içinde inişler ve çıkışlar oldu.

Catherine Zeta Jones, 2016'da Daily Mail'e verdiği röportajda bu iniş ve çıkışlardan bahsederken; "Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız ve ilk sorun ortaya çıktığında pes etmemelisiniz, çünkü bu son sorun olmayacak. Yolda çok daha fazlası olacak" ifadesini kullanmıştı.