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        Haberler Gündem Güncel İkinci kelebekler vadisi davasında karar! | Son dakika haberleri

        İkinci kelebekler vadisi davasında karar!

        Yalova'da geçtiğimiz yıl karısı Semiha S.'yi yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Erdal Necip S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:11
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        İkinci kelebekler vadisi davasında karar!
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde, 24 Ocak 2023'te Semiha S. ve eşi Erdal Necip S. birlikte Soğuksu köyü Ballıkaya mevkiine gitmişti. Burada Semiha S.'nin fotoğraf çekmek için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmiş ve cenazesi ertesi gün ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

        AA'da yer alan habere göre, ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında, kadının kocası Erdal Necip S., eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak 16 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

        DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Erdal Necip S., eşi Semiha S.'nin ailesi, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

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        ACILI ANNE KONUŞTU

        Söz verilen Semiha S.'nin annesi Selma Dursun, sanık avukatının verdiği 15 sayfalık savunmada sürekli kızının hasta olduğu ifadelerinin bulunduğunu belirterek, "Kızım o saatte ne işi vardı orada?" dedi. Ayrıca sanığın hasta olduğunu ileri sürdüğü kızıyla sürekli gezdiğini de ifade ettiğini hatırlatan Dursun, geçen duruşmada sunduğu kızına ait ses kaydında evladının evliliği yürütebilmek için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini söyledi.

        Ailenin avukatları da tanıkların, bilirkişi raporlarının, sanığın çelişkili ifadelerinin ve delillerin, Erdal Necip S'nin cinayeti işlediğini gösterdiğini ileri sürerek cezalandırılmasını talep etti.

        BİLİRKİŞİ RAPORUNU REDDETTİ

        Sanık avukatının savunması sonrası söz alan Erdal Necip S., bilirkişi raporlarını kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

        CEZASI BELLİ OLDU

        Verilen ara sonrası mahkeme heyeti, temyiz yolu açık olmak üzere sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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        "HAK YERİNİ BULDU"

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan anne Selma Dursun, alınan karardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

        "Bugün bir nebze de olsa kanı yerde kalmadı. Ben ona inanıyorum. Allah, bizim yanımızda, doğrunun yanındaydı. Evladım 32 yaşında gitti. Eşine güvendi, sevdi. 'Evliliğimi kurtarayım' diye iyi niyetle gitti. Bütün iyi niyetimizi bunlar suistimal etti. Kararı saygıyla karşılıyorum. Hak yerini buldu."

        Avukat Eyyüp Kaplan ise şüpheye yer olmayacak şekilde doğru karar verildiğinin altını çizerek, Semiha S.'nin katilinin cezasız kalmamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

        KELEBEKLER VADİSİ VAKASINA BENZETİLDİ

        Muğla'da da, 7 yıl önce kayalıklardan düşüp yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Hakan Aysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yalova'da yaşanan dehşet, "ikinci kelebekler vadisi" olarak basında yer bulmuştu.

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        #yalova
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