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        Haberler Ekonomi Otomobil İkinci elde 'finansman' durgunluğu - Otomobil Haberleri

        İkinci elde 'finansman' durgunluğu

        TÜİK verilerine göre ekim ayında aylık bazda ikinci el taşıt piyasasında toplam satışlarda yüzde 5.2 düşüş yaşandı. İkinci el piyasasında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Önceki yıllarda bu zamanlarda sıfır araç bayileri araç kampanyaları yaptığı için bu dönemlerde piyasada hareketlilik olurdu. Ancak şu an hem sıfır hem ikinci el piyasasında durağanlık olduğunu gözlemliyoruz. Bunun başlıca sebepleri faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının düşük olması ve vatandaşların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar" dedi. Erkoç, fahiş fiyat artışlarının önüne geçildiğini de aktararak, "Fiyatlarda yüzde 15 bandında bir düşüş var. Fiyatlarda daha fazla düşüş yaşanacağını düşünmüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:01
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        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) motorlu kara taşıtları istatistiklerinin ekim ayı verilerini açıkladı. Verilere göre ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.3, toplam taşıt sayısı da yüzde 80.4 arttı. İkinci el piyasasında ise otomobillerde yüzde 10.3, toplam satışlarda da yüzde 5.2 düşüş yaşandı.

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el piyasasında ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

        Erkoç, "İkinci el taşıt piyasasında ekim ayında otomobillerde yüzde 10.3, toplam satışlarda da yüzde 5.2 düşüşle, aylık bazda hazirandan sonra yılın ikinci en ciddi düşüşü yaşandı. İkinci el otomobiller 449 bin 265 adetle bu yıl aylık bazda en düşük, toplam araç sayısı da 723 bin 1 adetle şubattan sonraki en düşük düzeyde gerçekleşti" açıklamalarında bulundu.

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        "KAMPANYALARA RAĞMEN DURGUNLUK DEVAM EDİYOR"

        Satışlardaki düşüşün sebeplerinden bahseden Erkoç, "Daha önceki yıllarda bu zamanlarda sıfır araç bayileri araç kampanyaları yaptığı için bu dönemlerde piyasada hareketlilik olurdu. Ancak şu an hem sıfır hem ikinci el piyasasında durağanlık olduğunu gözlemliyoruz. Bunun başlıca sebepleri faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının düşük olması ve vatandaşların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar" diye konuştu.

        Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci elde fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla yapılan düzenlemelerin de sektörde karşılık bulduğunu, fiyatlardaki köpüğün ortadan kalktığını ve yatırım amacıyla araç alıp bekletenlerin de araçlarını elden çıkardığı için bulunurlukta bir sıkıntı yaşanmadığı vurgulayan Erkoç, "Hayata geçirilen düzenlemelerden sonra fahiş fiyat artışlarının önüne geçildi, fiyatlarda yüzde 15 bandında bir düşüş var. Araç fiyatları gerçek piyasa değerine geldi, piyasada denge sağlandı. Fiyatlarda daha fazla düşüş yaşanacağını düşünmüyoruz" açıklamalarında bulundu.

        Erkoç, piyasanın canlanması için vatandaşın banka kredisi kullanırken yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkması gerektiğini belirtti.

        "ÖTV GÜNCELLEMESİNİN ETKİSİ SINIRLI OLACAK"

        Elektrikli araçların pazar payının arttığına da dikkat çeken Erkoç, yapılan ÖTV matrah değişikliği ile fiyatlarda düşüş beklentisine girildiğini ancak önemli bir değişim beklemediklerini kaydetti.

        Bununla birlikte elektrikli araçların satışında son bir yılda ciddi bir artış görüldüğünü, çevre açısından da elektrikli araçların yaygınlaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Erkoç, "ÖTV'de yapılan güncelleme olumlu bir adım, ancak beklenen etkiyi göstermeyecektir. Şu an bazı markaların fiyat güncellemesi yaptığını biliyoruz ama bazılarında küçük bir düşüş, bazılarındaysa artış olacağı bildiriliyor, dolayısıyla önemli bir değişime yol açmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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