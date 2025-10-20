Habertürk
        İkinci el araçta dijital kredi işbirliği - Otomobil Haberleri

        Borusan ve Garanti BBVA'dan ikinci elde dijital kredi işbirliği

        Borusan Next ile iş birliğine giden Garanti BBVA, ikinci el araç alımlarında mobilden uçtan uca dijital taşıt kredisi imkânı sunmayı başladığını duyurdu

        Giriş: 20.10.2025 - 15:15 Güncelleme: 20.10.2025 - 15:15
        İkinci el araçta dijital kredi işbirliği
        Garanti BBVA, müşteri deneyimini dijital çözümlerle dönüştürmeye yönelik adımlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

        Banka, Borusan Next ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, ikinci el araç satın alma sürecine entegre uçtan uca dijital taşıt kredisi çözümünü hayata geçirdi.

        Yeni uygulama sayesinde müşterilerin, Borusan Next İkinci El Araba Alım Satım Platformu üzerinden araç satın alırken kredi ihtiyaçlarını şubeye veya bayiye gitmeden, Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden karşılayabilecekleri aktarıldı.

        Yapılan açıklamaya göre, Borusan Next web sitesinden ilgilendikleri aracı seçen kullanıcılar, aşamaları tamamladıktan sonra Garanti BBVA mobil uygulamasına yönlendiriliyor.

        Kredi başvurusu, sözleşme süreçleri, dijital belge onayı, güvenli para transferi ve satıcı onayı dahil tüm adımlar hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor. Uçtan uca dijital taşıt kredisine çok yakında Borusan Next mobil uygulaması üzerinden de ulaşılması hedefleniyor.

        HEDEF KULLANICILARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK

        Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, iş birliğiyle ilgili olarak, "İkinci el araç alımlarına yönelik uçtan uca dijital taşıt kredisi çözümüyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Borusan Next iş birliğiyle geliştirdiğimiz bu çözüm, araç sahibi olmak isteyen müşterilerimize zamandan ve mekândan bağımsız, hızlı ve güvenilir bir finansman deneyimi sağlıyor. Yeni nesil ikinci el taşıt finansmanı deneyimi sunan bu iş birliği de Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızı somutlaştıran örneklerden biri" dedi.

        Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ise, "Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde kullanıcılarımız ilan detayına girdikten sonra kimlik numaralarıyla Garanti BBVA mobil uygulamasına yönlendirilerek kredi başvurularını kolayca tamamlayabiliyor. Kredinin onaylanmasının ardından noter ve tescil işlemleri de aynı akış içerisinde çözümleniyor ve süreç güvenle sonuçlanıyor. Bu entegrasyon sayesinde müşterilerimiz, finansman ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılayarak otomobillerini gönül rahatlığıyla teslim alabiliyor" diye konuştu.

