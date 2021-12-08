15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, Sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2022 İkinci ara tatil tarihi...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Ders zili 6 Eylül’de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.