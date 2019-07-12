İstanbul Sanayi Odası (İSO),sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2018” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Sıralamada bir önceki yıla göre yaşanan değişimlere bakıldığında en hızlı yükselişi tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların alması dikkat çekti:

Değişim Sıra(2018) Sıra(2017) Firma Üretimden net satışlar(TL) +347 142 489 Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. 315.397.642 +303 30 333 DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş. 387.172.754 +246 26 272 AgroBest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. 388.825.779 +233 59 292 Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. 367.106.798 +233 92 325 Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. 340.968.320 +213 215 428 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 278.529.486 +203 187 390 Atik Metal San. ve Tic. A.Ş. 292.332.446 +196 212 408 Nikel Paslanmaz Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. 279.545.623 +187 163 350 Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 304.153.456 +186 52 238 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. 372.008.640

TUĞRUL TARIM 347 SIRA YÜKSELDİ

2018'de en 'İkinci 500'de en hızlı yükselen firma Tuğrul Tarım oldu. Tuğrul Tarım 315.4 milyon liralık üretimden net satışla 500 firma arasında 142. sırada yer aldı. Firma bir önceki yıla göre 347 sıra yükseldi. Manisa merkezli firma 16 bin metrekarelik üretim tesisinde kuru üzüm işleyip paketliyor. Salihli'de üretilen üzümleri işleyen şirket dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor. Ürünleri özellikle Avrupa ülkelerinde tercih ediliyor.

BİODİZEL VE GLİSERİN ÜRETİYOR

İkinci sıradaki DB Tarımsal Enerji ise gıda üretiminde faaliyet göstermese de yine 'ekmeğini topraktan' çıkarıyor. Firma organik yağların baz ve alkolle karıştırılmasından elde edilen biodizel yakıt ve başta ilaç ve gıda olmak üzere birçok sektörde bolca kullanılan gliserini üretiyor. Firmanın üretimden net satışları 2018'de 387.2 milyon lira olurken bir önceki yıla göre 303 sıra atlayarak 'İkinci 500'de 30. sıraya yerleşti. 2007 yılında kurulan firmanın yüzde 75 hissesi Borovalı Grubu'na yüzde 25'i ise Infinity Invest'e ait. Firma devlet desteği ile gerçekleştirdiği sözleşmeli tarım uygulaması kapsamında her yıl farklı bölgelerde 30 bin dönümü aşkın toprağın yağlı tohum bitkileri ile yeniden yeşermesini sağlıyor.

DÜNYAYA TARIM İLACI SATIYOR

İzmir merkezli AgroBest ise tarım ilacı üretiyor. Firma 388.8 milyon liralık üretimden net satışla 2018'de 'İkinci 500' de 26. sırada yer aldı. Firma bir öcenki yıla göre tam 246 basamak yükseldi. 2002 yılında kurulan firma 15 bin metrekarelik tesisinde üretim yapıyor ve ürünlerini hem iç pazarda satıyor hem de ihraç ediyor.