Eski zanaatların zamanla değerini kaybedip yok olduğunu hatırlatan Kalajdzisalihovic, "Biz iki yüzyıldır terlik yapıyoruz. Bu süreçte 4 savaş yaşanmış. Bu bence büyük bir başarıdır. Pabuççuluk zanaatını babalar çocuklarına öğretiyorlardı. Ben de babamdan öğrendim, zaten bu işlerle uğraşan başka kimse de kalmadı" ifadelerini kullandı.