İki yıl aradan sonra maskesiz ilk gün!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil. Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı" dedi.
MASKESİZ İLK GÜN
Maske takma zorunluluğunun kaldırılmasının ardından bugün vatandaşlar yaklaşık iki yıl sonra sokağa maskesiz çıkabildi.
Açık havada maske kullanmak zorunluluğu kalktı ancak Bakan Koca, mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.
"MASKELER CEPTE Mİ?"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart" hatırlatmasında bulundu.
İŞTE YENİ KARARLAR
Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının aldığı kararları şöyle açıkladı:
1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil
3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak.
4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.
5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.
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