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        Haberler Dünyadan İki oğlu sette çalışan Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü - magazin haberleri

        İki oğlu sette çalışan Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü

        Haluk Bilginer ile rol aldığı 'Maria' filminde Maria Callas'ı canlandıran Angelina Jolie, filmin setinde yapım asistanı olarak görev alan iki oğluyla setteki ilişkilerini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:26
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        • 1

          Angelina Jolie, ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan 'Maria' adlı filmin setinde birlikte çalıştığı en büyük oğullarının, kamera karşısında çektiği acıya yakından şahit olduklarını anlattı.

          49 yaşındaki Jolie'nin Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığı 'Maria' filminin setinde Angelina Jolie'nin 23 yaşındaki oğlu Maddox ve 21 yaşındaki Pax, yapım asistanı olarak çalıştı.

        • 2

          Biyografik filmde Callas'ı canlandıran Jolie, karakterin çok fazla acı çektiğini söylerken, bunu oğullarının önünde yeniden canlandırmanın farklılığına değindi.

          BBC'ye konuşan Angelina Jolie, "Elbette birçok şey yaşadığımı gördüler, ancak bir ebeveynin çocuğundan genellikle gizlediği acıların çoğunu ifade etmesini deneyimlememişlerdi" dedi.

        • 3

          Angelina Jolie, Maddox ve Pax'in duygusal sahnelerden sonra kendisine sarıldıklarını veya ona fincanlarca çay getirdiklerini paylaştı.

        • 4

          Ünlü oyuncu, gerçek hayatta saklamayı tercih ettiği duygusal çöküş anlarının bir benzerini çocuklarının karşısında canlandırmanın, ailesine karşı duyguları hakkında dürüst olması gerektiğini hatırlattığını belirtti.

        • 5

          Brad Pitt ile 2016'da ayrılan altı çocuk annesi Jolie, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Sevdiğim çocuklarım var ama bir yetişkin olarak çoğu zaman yalnızım" itirafında bulunmuştu.

          Maria Callas hakkında konuşurken Jolie, "Kendimi onun sahip olduğu yalnızlıkla özdeşleşirken buluyorum" ifadesini kullanmıştı.

        • 6

          Angelina Jolie, ailesinin ona büyük mutluluk vermesine rağmen, zamanının çoğunu yalnız geçirme gerçeğiyle mücadele ettiğini anlatmıştı.

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