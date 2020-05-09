İki ödüle layık görüldü

Mahmut Gökgöz, 'Sycamore / Çınar' adlı filmle ABD ve Romanya'dan 'En İyi Oyuncu' dalında iki ödül kazandı

Mahmut Gökgöz, başrolünde yer aldığı Mehmet Tığlı'nın yönettiği 'Sycamore / Çınar' adlı filmle yurt dışında iki ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Los Angeles Cinematography Awards'ta 'En İyi Oyuncu' seçilen Gökgöz, Romanya'da yapılan 'Short To The Point Kısa Film Festivali'nin mart seçkisinde de 'En İyi Oyuncu' oldu.

Filmde kaybolmuş ve kaybolduğunun farkında olmayan bir adamın öyküsünün anlatıldığı 'Sycamore / Çınar' için Mahmut Gökgöz; "Film gerçek bir olaya dayanıyor. Alzheimer hastalığını konu edinen bir film. Ekip olarak aldığımız başarılar sebebiyle çok mutluyum" yorumunu yaptı.