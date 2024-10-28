İki kardeş arasında beyzbol sopalı park yeri kavgası

İddiaya göre aracın camlarını kıran ve kaportasına zarar veren ağabey H.K. ve yeğeniyle sözlü tartışma yaşayan kardeş H.K. ise bu kez yeğeninin beyzbol sopalı saldırısına maruz kaldı.

Amcasına beyzbol sopasıyla saldıran yeğeni mahalle sakinleri araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.