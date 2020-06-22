Genel

Denizli'nin Pamukkale ve Aydın'ın Efeler ilçelerinde meydana gelen bıçaklı kavgalarda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Yusuf Aras (25) ile Turan Y. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Aras, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aras, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Turan Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DÜKKAN SAHİBİ ÇALIŞANINI BIÇAKLADI

İHA'nın haberine göre, Aydın'ın Efeler ilçesindeki olay, Ramazan Paşa Mahallesi'nde sabah 10.00 sularında gerçekleşti. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple aperitif sahibi (dönerci) ve çalışanı arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada A.Y. bıçakla M.D.'yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. A.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.