'İki Gözüm Ahmet'in galası

Ahmet Kaya'nın hayatından kesitleri ilk kez beyazperdeye aktarıldığı 'İki Gözüm Ahmet' için gala yapıldı.

Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata'nın birlikte yönettiği filmde başrolleri Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin , Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Akkaş ve Gani Rüzgar Şavata paylaştı.

Ahmet Kaya'nın gençlik yılları, toplumsal mücadeleleri, halkları bütünleştirmesi ve linç gecesi konu edildiği 'İki Gözüm Ahmet', 500 salonda gösterime girdi.