İki 'Gökçe Kırgız' arasındaki hukuk savaşında karar

DAVANIN GEÇMİŞİ



Davacı Gökçe Kırgız Durukan, 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısının sözlerini yazan ve besteleyenin kendisi olduğu halde Merve Doğan'ın eseri kendisine aitmiş gibi gösterdiğini ve Gökçe Kırgız ismini ise sahne adı olarak kullanıp, ün kazandığını iddia etmişti.



Merve Doğan'ın isim değişikliği yaparak, Gökçe Kırgız (Taner) ismini aldığını, eserini de noter onayıyla kendisine ait olarak tescillediği öne süren Durukan, ismin ve eserin kendine ait olduğunu ve isminin kullanılarak haksız ün elde ettiğini belirterek, Gökçe Kırgız Taner'e bin lira maddi ve 250 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.