'İki Efendinin Uşağı' Harbiye Açıkhava'ya geliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, her yaştan İstanbul seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde ağırlayacağı Açık Hava Yaz Oyunları etkinlikleri kapsamında sezonun sevilen oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Ekinlik kapsamında 'İki Efendinin Uşağı' oyunu 16 Ağustos saat 21.00’de Açıkhava'da sahnelenecek.

Carlo Goldoni’nin yazdığı, Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı; İtalyan halk tiyatrosu Commedia Dell'arte’nin en önemli örneklerinden biri. 16. yüzyıl İtalya'sında ortaya çıkan Commedia Dell'arte, maskeli karakterleriyle öne çıkan bir tiyatro türü. Oyunda oynayan her tipin giysisi farklı oluyor. Doğaçlama performansların ön planda olduğu oyunlarda, her temsilde metnin ana hatları aynı kalmakla birlikte ayrıntılar değişiyor.

Günümüze kadar 700 kadar oyun metninin ulaştığı Commedia Dell'arte; büyük bölümü aşk olayları, entrikalar, kılık değiştirmeler ve kesişen amaçlar çevresinde dönüp gelişen komikliklerden oluşuyor. 1600'lerde Venedik'ten İtalya'ya, oradan Fransa, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerine ulaşan İtalyan halk tiyatrosu, yıllardır gittiği her yerde halk ve yönetici sınıflardan ilgi göryor. Oyun biletleri gişelerden ve biletinial.com'dan temin edilebilir.