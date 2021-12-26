Meteoroloji'den rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin (Edremit Körfezi) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 14°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 15°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 17°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 16°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MANİSA 10°C Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 15°C Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 17°C Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
HATAY 11°C Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 8°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 6°C Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 5°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 2°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 7°C Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C Parçalı bulutlu
KASTAMONU 6°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 16°C Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 10°C Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 7°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM 0°C Az bulutlu
KARS -1°C Az bulutlu
MALATYA 5°C Az bulutlu
VAN 4°C Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C Az bulutlu
GAZİANTEP 9°C Az bulutlu
SİİRT 6°C Az bulutlu
ŞANLIURFA 11°C Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5m; Görüş: İyi.
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
EGE: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ: Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: iyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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