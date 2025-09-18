Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İki barajı besleyen Üzümdere Irmağı kurudu | Son dakika haberleri

        Antalya'da iki barajı besleyen Üzümdere Irmağı kurudu

        Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleri sınırında bulunan, Oymapınar ve Manavgat barajlarını da besleyen en önemli kaynaklardan olan Üzümdere Irmağı tamamen kurudu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 11:31 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki barajı besleyen Üzümdere Irmağı kurudu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleri sınırlarında bulunan, Oymapınar ve Manavgat barajlarını da besleyen en önemli kaynaklardan olan Üzümdere Irmağı kurudu.

        .png
        .png

        Bölge yaşayanlarından Sebahattin Güral, eskiden az da olsa su akan ırmakta günümüzde bir damla su kalmadığını, ağaçların köklerinin ortaya çıktığını, göletlerin kuruduğunu söyledi.

        .png
        .png

        Güral, "Aksekiliyim, uzun yıllardır Akseki'de yaşıyorum. Çocukluğum Torosların içerisinde olan köyde geçti. Her yaz Akseki ve İbradı ilçeleri sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı'na gelerek piknik yapar ve suya girerdik. Bu yıl da ırmağa yüzmeye gelmiştim maalesef ırmakta su yoktu, kurumuştu. Uzun süredir yağış olmaması ve kar yağmaması ırmağın kurumasına neden olduğunu düşünüyorum. Eskiden ırmağın coşkulu aktığını görmek beni hep heyecanlandırırdı. Suyun sesini dinlemek huzur verirdi. Şimdi huzur değil üzüntü verdi çünkü su yok" dedi.

        .png
        .png
        ÖNERİLEN VİDEO
        #antalya haberleri
        #üzümdere ırmağı
        #kuraklık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Habertürk Anasayfa