Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İki bakan bir araya geldi | Son dakika haberleri

        İki bakan bir araya geldi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "İşbirliklerimizle ülkemizin güvenini ve huzurunu sağlamaya, Aile Yılı çalışmalarımızın kapsayıcılığını artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 22:51 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki bakan bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Çocuklarımızın, ailelerimizin ve kadınların haklarını korumak, toplumsal adaleti güçlendirmek için attığımız ortak adımları istişare ettik. İşbirliklerimizle ülkemizin güvenini ve huzurunu sağlamaya, Aile Yılı çalışmalarımızın kapsayıcılığını artırmaya devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        Habertürk Anasayfa