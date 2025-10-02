İki ayda 3 ölüm: O bulvarda önlem talebi

Mahallelinin önlem alınmasını istediği güzergahta son iki ayda 3 ölümlü kaza meydana geldi. Bunlardan ilki 3 Ağustos 2025 tarihinde yaşandı. Bulvarda yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen bir kadına A.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Ardından arkadan gelen M.Y. idaresindeki otomobil de yola savrulan kadının üzerinden geçti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.
Kazadan bir gün sonra ise bulvarda yolun sağından ilerleyen Y.K. yönetimindeki traktöre, H.Y. yönetimindeki motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.Y. hayatını kaybetti.
29 Eylül Pazartesi günü meydana gelen kazada da yolun karşısına geçmeye çalışan Osman B.'ye (81), M.K. idaresindeki otomobil çarptı. Kazada yaşlı adam hayatını kaybetti.