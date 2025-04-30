İki asırlık musalla taşı ilk kez görenleri ürkütüyor

Sivas kent merkezine yaklaşık 19 kilometre uzaklıktaki Kolluca köyünde, iki asır önce cenaze namazlarının kılınması amacıyla boş bir alana yerleştirilen musalla taşı, köy içerisinde farklı bir noktada inşa edilen caminin ardından yaklaşık 40 yıldır kullanılmıyor.

Baraj manzarasına karşı sessizliğe gömülen taş, bugün unutulmuş bir tarihî yapı gibi köyün geçmişini yansıtıyor. Tarihe adeta meydan okuyan taş, ilk kez görenleri ürkütüyor.

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Eskiden, köydeki cenazelerin buradan uğurlanıp, ardından 300 metre mesafedeki köy mezarlığına defnedildiğini belirten köy sakinlerinden Selahaddin Diri, 1992 yılında köy mezarlığının baraj sularının altında kalmasıyla birlikte asırlık taşın kullanılmadığını söyledi.

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"İKİ ASIRLIK BİR ÖMRE SAHİP"

Musalla taşının ömrünün çok eskilere dayandığını ifade eden köy sakinlerinden Selahaddin Diri, "Köyümüzün tarihi çok eskilere dayanıyor. Çok güzel yerleşim yerleri olup suyu ile meşhur bir köydür. Musalla taşı da daha önce köyde bulunan cami için yapılmış. Camiye gelen cenazelerin cenaze namazı burada kılınıp defnedilmiş. Mezarlık köyümüze ortalama 300 metre uzaklıktadır. Musalla taşının duyduğumuz kadarı ile ortalama iki asırlık bir ömrü mevcut.

Köyümüzün mezarlığı baraj suları altında kaldığı için cenazelerimizi Yukarı Tekke Mezarlığına defnediyoruz. Buradaki musalla taşı atıl bir vaziyette duruyor. Tarihi eser gibi duruyor. 1992 yılından sonra bu bölgeye cenaze defnedilmedi. Musalla taşı da 1992 yılından beri atıl bir halde burada duruyor"