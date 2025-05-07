İki arkadaşın trajik sonu! Bir teker iki can aldı!
Antalya'da, takla atan ATV'nin sürücüsü 36 yaşındaki Yaman Akıncı ile yanında bulunan 29 yaşındaki Lütfullah Gökdere hayatını kaybetti. İki arkadaşın Manavgat'ta bir otelde animatör olarak çalıştığı öğrenildi. ATV'nin arka tekerleklerinden birinin kopması sonucu kazanın yaşandığı belirlendi
Antalya'da kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Manavgat ilçesi Kumköy Caddesi'nde meydana geldi. Yaman Akıncı'nın (36) kontrolünü yitirdiği ATV, takla atıp yol kenarına devrildi.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİRİ OLAY YERİNDE CAN VERDİATV'yi kullanan Yaman Akıncı, 36 yaşındaydı.
Ekiplerin kontrolünde, Yaman Akıncı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. ATV'de yolcu olan Lütfullah Gökdere (29) ise ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
DİĞERİ DE KURTARILAMADILütfullah Gökdere, 29 yaşında hayatını kaybetti.
Tedaviye alınan Gökdere, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
AYNI OTELDE ANİMATÖRLÜK YAPIYORLARDI
Yaman Akıncı ile yanındaki Lütfullah Gökdere'nin ilçedeki bir otelde animatör olarak görev yaptığı öğrenildi.
İŞTE KAZANIN NEDENİ
İki arkadaşın bulunduğu ATV'nin seyir halindeyken arka tekerleklerinden birinin kopması sonucu kazanın meydana geldiği belirlendi.