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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5'i çocuk 9 yaralı | Son dakika haberleri

        Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 5'i çocuk 9 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 20:24 Güncelleme: 08.09.2024 - 20:24
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        İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5'i çocuk 9 yaralı
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        Mardin'deki kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi Alakuş mevkisinde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

        Kazada otomobillerdeki Mehtap İltem Ç. (39), Selahattin Y. (34), Abdurrahman Y. (21), Nisa Ç. (8), Mazlum Doğan Y. (12), Gülsüm Ç. (10), Hiranur Ç. (8), Muhammet Emin Ç. (3) ve İsmail Ç. (33) yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aynı ailelerden oldukları değerlendirilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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