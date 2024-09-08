Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
Fenerbahçe, 31 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic'i renklerine bağlamak üzere… Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak anlaşmaya vardığı Kostic'in, bu akşam İstanbul'da olacağı öğrenildi
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Galatasaray'ın da gündemine gelen Filip Kostic tranferinde sürpriz gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Juventus ile Sırp futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı. Sportif direktör Mario Branco'nun liderliğinde yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi.
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Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe ve Kostic tarafının anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Kanarya'nın anlaşmayı satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde yaptığı gelen bilgiler arasında.
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Kostic’in, bu akşam İstanbul'da olacağı öğrenildi. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı. Filip Kostic'in Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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