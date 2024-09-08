İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki aracın önünü kesen bir grup, otomobillerinden inerek durdurdukları araçtaki 3 kişiye yumruklu saldırında bulundu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Kadıköy'de Suadiye Sahil Yolu'nda, dün akşam saat 23.00 sıralarında bir grup, seyir halindeki bir aracın önünü keserek, içindekilere saldırdı.
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Yolun bir şeridini kapatan grup, akan trafiğe aldırmadan otomobillerinden indi.
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Şüpheliler durdurdukları araçtaki 3 kişiyle tartışmaya başladı.
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Bir süre sonra kalabalık grup küfürler savurarak araçtakileri yumruklamaya başladı.
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Çevredekiler kavgayı ayırmak için araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
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Araç içerisindekileri darbeden şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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