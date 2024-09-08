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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler | Son dakika haberleri

        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler

        İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki aracın önünü kesen bir grup, otomobillerinden inerek durdurdukları araçtaki 3 kişiye yumruklu saldırında bulundu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 08.09.2024 - 15:18
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          Kadıköy'de Suadiye Sahil Yolu'nda, dün akşam saat 23.00 sıralarında bir grup, seyir halindeki bir aracın önünü keserek, içindekilere saldırdı.

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          Yolun bir şeridini kapatan grup, akan trafiğe aldırmadan otomobillerinden indi.

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          Şüpheliler durdurdukları araçtaki 3 kişiyle tartışmaya başladı.

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          Bir süre sonra kalabalık grup küfürler savurarak araçtakileri yumruklamaya başladı.

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          Çevredekiler kavgayı ayırmak için araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

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          Araç içerisindekileri darbeden şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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