Ünlüler, Narin'in ölüm haberinin ardından isyan etti

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Susan tüm köy bu cinayetten sorumlu. Bu aşağılık cinayeti gerçekleştirenler, azmettirenler en ağır cezayı almadan vicdanlarımızda açılan yara kapanmayacak. Ruhunun huzur bulması için duacıyız. Seni ve diğer canım çocukları korumaya gücümüz yetmediği için affet bizi Narin. Çok ama çok üzgünüm.