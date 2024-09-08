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        Haberler Dünya ABD'de yüzlerce kişi, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı | Dış Haberler

        ABD'de yüzlerce kişi, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı

        ABD'nin Washington eyaletinde yüzlerce kişi, Batı Şeria'da İsrailli askerler tarafından öldürülen 26 yaşındaki ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesini protesto etmek için toplandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 08.09.2024 - 13:29
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          ABD'nin Washington eyaletinde yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, 26 yaşındaki ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli askerler tarafından öldürülmesinin ardından İsrail'i protesto etmek için toplandı.

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          Washington eyaletinin Seattle kentindeki Westlake Park'ta düzenlenen gösteriye siyasetçiler, aktivistler ve öğrencilerden oluşan yüzlerce kişi katıldı.

        • 3

          Eygi'nin fotoğraflarının yanı sıra "Ayşenur Eygi Filistin için şehit oldu, nur içinde yatsın", "Ayşenur için adalet", "Bugün hepimiz Ayşenur'uz", "Direniş terör değildir! Özgür Filistin!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

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          "Eygi'nin son sözlerinden biri daha fazlasını yapmamız gerektiğiydi"

          Puget Sound Müslümanlar Birliğinden imam Akram Baioumy, gösterilerin düzenlendiği Westlake Park'ta kurulan sahnede yaptığı konuşmada, Ayşenur'un mirası dolayısıyla protestoda yer aldığını ifade ederek "(Ayşenur) O, bugün burada olmamın motivasyonu ve ilham kaynağı." dedi.

        • 5

          Baioumy, Ayşenur'un öldürülmeden birkaç saat önce arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak "Son sözlerinden biri daha fazlasını yapmamız gerektiğiydi. Bugün hepinize sormak istiyorum: Ayşenur'un sözlerinin boşa gitmesine izin verecek miyiz? Hayır. Onun mirasını ileriye taşımak ve özgür bir Filistin görmek için imkanlarımız dahilinde yapabileceğimiz her şeyi yapacak mıyız? Evet." ifadelerini kullandı.

        • 6

          Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu

          İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

        • 7

          Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

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          Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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          Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

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          2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

          Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı.

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          Antalya'da 1998'de doğan Eygi, bir yaşından küçükken ailesiyle Seattle şehrine taşınmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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