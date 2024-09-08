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        Haberler Spor Basketbol İlkan Karaman hayatını kaybetti - Basketbol Haberleri

        Son dakika haberi İlkan Karaman hayatını kaybetti

        Milli Basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. 1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti. Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.09.2024 - 11:19 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:12
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        İlkan Karaman hayatını kaybetti
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        Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

        Alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün kontrolündeki araç, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı. Talihsiz olayın ardından Karaman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Dalış yapmak için Dalaman'a giden 34 yaşındaki Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında beklerken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı kaldırıma çıkarak Karaman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

        1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti.

        Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu.

        TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Türkiye Basketbol Federasyonu, Çayırova Belediyespor forması giyen 34 yaşındaki basketbolcunun vefat ettiğini bildirdi.

        Federasyonun başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

        BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

        Karaman'ın vefatı hakkında açıklama yapan Beşiktaş, "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

        FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞIX

        Fenerbahçe ise İlkan Karaman'ın vefatı için, "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.

        GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

        Galatasaray da Karaman'ın vefatı için açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Tofaş altyapısında yetişen, kariyeri boyunca Türkiye Basketbol Ligleri, Fransa ve Tayvan’da forma giymiş eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz"

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