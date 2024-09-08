Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını

Muğla'da Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Sarnıç-Akbük arasındaki vadide 2 noktada, Sarnıç ile Çatak Bağyaka Mahallesi arasında kalan 1 noktada olmak üzere toplamda 3 noktada süren orman yangınına müdahaleler gece boyunca sürerken, sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi de yoğunlaştırıldı.