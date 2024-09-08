Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını

        Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını

        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki dün başlayan orman yangınını kontrol altına almak için havadan müdahale ediliyor. Öte yandan Antalya'nın Kaş ilçesindeki ve Adana'nın Sarıçam ilçesindeki, ormanlık alanda etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 20:04 Güncelleme: 08.09.2024 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Muğla'da Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Sarnıç-Akbük arasındaki vadide 2 noktada, Sarnıç ile Çatak Bağyaka Mahallesi arasında kalan 1 noktada olmak üzere toplamda 3 noktada süren orman yangınına müdahaleler gece boyunca sürerken, sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi de yoğunlaştırıldı.

        • 2

          KISMEN KONTROL ALTINDA

          Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 2 gece görüşlü helikopter de alevlere müdahale ediyor.

        • 3

          MSB HELİKOPTER GÖNDERDİ

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğlanın Denizova Mahallesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

          Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ait görüntülere de yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

          "Muğlanın Denizova Mahallesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile havadan destek sağlıyoruz."

        • 4

          BURSA VE BALIKESİR

          Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

          Büyükorhan ve Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

          Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        • 5

          5 helikopter, 3 uçak, 68 araç ve 170 personel ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.

          Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

        • 6

          ANTALYA KAŞ

          Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

          Çataloluk Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        • 7

          İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve orman işçileri sevk edildi.

          Havadan yürütülen müdahalelerin yanı sıra 70 orman işçisi de çalışmalara karadan destek veriyor.

        • 8

          hakkında bilgi aldı, çalışmaları izledi.

          Kumbasar, yangının yakınında yerleşim yeri bulunmadığını belirterek, bir an önce kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele verdiğini bildirdi.

        • 9

          Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, bölgeye gelerek söndürme çalışmaları

          Öte yandan, orman yangınıyla ilgili 1 arıcı gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        • 10

          ADANA FEKE

          Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

          Belenköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        • 11

          İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.

          Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

          Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        • 12

          ADANA SARIÇAM

          Adananın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

          Kösefakılı Mahallesindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        • 13

          İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

          Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        • 14
        • 15
        • 16
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Habertürk Anasayfa