Son dakika haberi Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, İstanbul'a geldi!

REKLAM advertisement1

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Sırp kanat oyuncusu Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda Juventus ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir."

Sol bek ve sol açık olarak görev yapabilen Kostic, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Kostic'in ismi Galatasaray'la da anılıyordu.

İSTANBUL'A GELDİ 32 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Kostic'i taşıyan uçak, saat 22.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Kostic, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. REKLAM

KOSTIC KİMDİR? 1 Kasım 1992 tarihinde Sırbistan'ın Kragujevac kentinde doğan Filip Kostic, futbolculuk kariyerine aynı kentin takımı Kragujevac'ta başladı. Daha sonra sırasıyla Radnicki 1923, Groningen, Stuttgart, Hamburg ve Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Kostic, 2022 yılının ağustos ayında 14.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer oldu. Kostic, Sırbistan Milli Takım formasını da 64 kez giyerken, 3 gol kaydetti.