Tunceli’nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 asker yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada jandarma astsubay çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun."

Yaralı askerlerden 3’ü, Sikorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yaralılar ise Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sabah saatlerinde bölgede sağanak yağışın etkili olduğu öğrenildi.

81 İLDEKİ OKULLARDA BİR DAKİKA SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan 4 asker için yarın eğitim- öğretim yılının ilk gününde 81 ildeki okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam saatlerinde Tunceli ilimizin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan kahraman askerlerimizin şehadet haberini teessürle öğrendim. Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024- 2025 Eğitim- Öğretim Yılı’nın ilk günü olan 9 Eylül 2024 tarihinde, bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 3 jandarma uzman çavuş ile 1 uzman onbaşı için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tunceli ilimizin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: AİLELERİNE SABIT VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 3 jandarma uzman çavuş ile 1 jandarma uzman onbaşı için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Tunceli Ovacık'ta görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı Mehmetçiğimize Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: ŞEHİTLERİMİZİN MEKANLARI CENNET, MAKAMLARI ALİ OLSUN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tunceli Ovacık'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman jandarmalarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı; aynı kazada yaralanan jandarmamıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."

ÖZGÜR ÖZEL: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 3 jandarma uzman çavuş ile 1 uzman onbaşı için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesiyle şehit olan uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile uzman onbaşımız Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."