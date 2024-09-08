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        Haberler Spor Transfer Galatasaray için Jorginho iddiası! - Son dakika transfer haberi - Futbol Haberleri

        Galatasaray için Jorginho iddiası!

        Transfer döneminin son günlerine girilirken kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Arsenal forması giyen İtalyan yıldız Jorginho'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 18:09 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:09
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        • 1

          Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala atağa kalktı. Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Arsenal'in yıldızı Jorginho'yu gündemine aldı.

        • 2

          İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Casemiro'yu ikna edemeyen Galatasaray, Jorginho'nun peşine düştü.

        • 3

          ARSENAL SATMAK İSTEMİYOR

          Haberde Galatasaray'ın ilgisine rağmen İngiliz devinin, İtalyan oyuncuyu satmak istemediği vurgulandı.

        • 4

          32 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz resmi bir maçta forma giymedi. Arsenal'in rotasyon için Jorginho'yu kadroda tutmak istediği ifade edildi.

        • 5

          Galatasaray'ın, Arsenal'in bu kararına rağmen tecrübeli orta saha için girişimlerini sürdüreceği kaydedildi.

        • 6

          52 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

          2023 yılının ocak ayından bu yana Arsenal forması giyen Jorginho, Londra ekibiyle toplam 52 maça çıktı.

        • 7

          Jorginho bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.

        • 8

          32 yaşındaki yıldız futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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