Galatasaray için Jorginho iddiası!
Transfer döneminin son günlerine girilirken kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Arsenal forması giyen İtalyan yıldız Jorginho'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
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Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala atağa kalktı. Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Arsenal'in yıldızı Jorginho'yu gündemine aldı.
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İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Casemiro'yu ikna edemeyen Galatasaray, Jorginho'nun peşine düştü.
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ARSENAL SATMAK İSTEMİYOR
Haberde Galatasaray'ın ilgisine rağmen İngiliz devinin, İtalyan oyuncuyu satmak istemediği vurgulandı.
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32 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz resmi bir maçta forma giymedi. Arsenal'in rotasyon için Jorginho'yu kadroda tutmak istediği ifade edildi.
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Galatasaray'ın, Arsenal'in bu kararına rağmen tecrübeli orta saha için girişimlerini sürdüreceği kaydedildi.
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52 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST
2023 yılının ocak ayından bu yana Arsenal forması giyen Jorginho, Londra ekibiyle toplam 52 maça çıktı.
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Jorginho bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.
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32 yaşındaki yıldız futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.