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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı | Son dakika haberleri

        Narin'den sonra Leyla yeniden gündeme geldi!

        21 Ağustos'tan bu yana Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde köyde kaybolan ve köşe bucak aranan kayıp Narin'den arama çalışmalarının 19'uncu gününde acı haber geldi. 8 yaşındaki Narin'in jandarma ekipleri tarafından Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde, üzeri taş ve ağaç dallarıyla bulunması, Ağrı'da kaybolan Leyla'yı hatırlattı. 2018 yılında evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan Leyla Aydemir de, defalarca aranan dere kenarında bulunmuştu. Öte yandan her iki olayda da tüm gözlerin amcalara çevrilmesi dikkatlerden kaçmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 08.09.2024 - 19:08
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        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
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        Türkiye günlerdir Diyarbakır’dan gelecek iyi haberi bekliyordu. Ancak 8 yaşındaki Narin, defalarca aranan ve evinden 1 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde çuvalın içinde bulunması, birçok soruyu beraberinde getirdi. Günlerdir aranan Narin’in cesedi otopsi raporu için hastaneye götürüldü.

        Acı olay, 15 Haziran 2018 yılında Ağrı’da kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’i hatırlattı.

        NARİN GİBİ SU İÇİNDE BULUNMUŞTU

        Leyla Aydemir, Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısıydı. 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran günü kaybolmuştu.

        4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için yapılan çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

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        DERE KENARINDA BULUNMUŞTU

        Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden Kurudere mevkiinde yolun yakınındaki dere kenarında yer alan ağaçların arasında bulunmuştu.

        Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan 4 yaşındaki Leyla’nın cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

        AMCA: SUÇUM GÜNAHIM YOK

        Duruşmada söz alan tutuklu sanık Yusuf Aydemir, Cumhuriyet savcısının önceki duruşmada mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Suçum, günahım yok. Adalete, devlete sığınıyorum. Bu süreçte ailem covid-19'a yakalandı, perişan haldeler. Suçsuzum, beraat ve tahliyemi talep ediyorum" demişti.

        AMCA MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

        4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cinayetine ilişkin Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada heyet, amcası Yusuf Aydemir'i, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet ayrıca diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D. ve M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine karar vermişti.

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