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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti. Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 20:51 Güncelleme: 08.09.2024 - 20:51
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          Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile tadilat sonucunu görmek için Savarona’yı ziyaret etti.

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          Yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, yatın yenilenen bölümlerini inceledi.

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          Ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.

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          Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığınca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında gemi 80 ton asbestten arındırıldı.

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          Tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri onarıldı. Savarona’nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi. Yatın mobilyaları da aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı.

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          Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı.

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          Savarona, 17 Ağustos 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Devlet Statüsünde devredilmişti.

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