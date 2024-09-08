Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti. Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını inceledi
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Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile tadilat sonucunu görmek için Savarona’yı ziyaret etti.
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Yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, yatın yenilenen bölümlerini inceledi.
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Ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığınca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında gemi 80 ton asbestten arındırıldı.
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Tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri onarıldı. Savarona’nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi. Yatın mobilyaları da aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı.
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Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı.
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Savarona, 17 Ağustos 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Devlet Statüsünde devredilmişti.
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