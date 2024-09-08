Fazla çalışmak insan bedenine zarar verir mi? Bedeniniz hangi uyarılarda bulunur?
Günümüz koşullarında neredeyse herkes sürekli bir koşturmacanın içinde. Bazı insanlar tek bir işte rutin bir şekilde çalışırken, kimileri ise birden fazla işte çalışmak zorunda kalıyor. Peki, bu yoğun çalışma temposunun vücudunuza ne gibi etkileri oluyor?
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Modern zamanlarda, artan maliyetler ve her zaman yeterli olmayan ücretlerle, aşırı çalışma döngüsüne kapılmamak çok zordur. Ancak, aşırı çalışma genellikle tükenmişliğe yol açar ve bu da sağlığınızı altüst edebilir. Sağlık endişelerinin ne olduğunu merak ediyorsanız, dikkat etmeniz gereken 8 uyarı şunlardır:
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1. SÜREKLİ YORGUN HİSSETME VE DÜZENSİZ UYKU
Çalışma programınız yoğunlaştığında, düzenli olarak doğru miktarda uyku almayı imkansız hale getirdiğinizde, kendinizi bitkin hissedersiniz. Elbette, birkaç gece mükemmel olmayan düzensiz uykular olabilir; ancak aşırı çalışma nedeniyle bu durum düzenli programınız haline geldiğinde, sonuçları sağlığınız açısından kötü olabilir.
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2. AÇIKLANAMAYAN BAŞ AĞRILARI
Aşırı yorgunluk, stres, hayal kırıklığı ve yüksek tansiyon, aşırı çalıştığımızda ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Bedensel stres faktörleriyle ne kadar uzun süre uğraşmak zorunda kalırsak, baş ağrılarıyla karşılaşma olasılığımız da o kadar artar.
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3. STRESTEN DOLAYI MİDE SORUNLARI YAŞARIZ
Bir diğer önemli uyarılardan biri mide sorunlarıdır. Yoğun bir çalışma temposuna girdiğimizde ve yeterince dinlenemediğimizde, bedensel tepkimiz stres hormonları salgılamaktır. Bu hormonlar midemizin sürekli olarak bozulmasına neden olabilir.
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4. KALP ATIŞ HIZINIZ ÇOK YÜKSEK OLABİLİR!
Ohio Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nde spor hekimliği alanında çalışan Dr. Michael Jonesco, "Yüksek stres hormonları vücudunuzun potansiyelini en üst düzeye çıkardığı için işe yarıyor."
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Bunu yapmasının yollarından biri de kalp atış hızını artırmaktır (bu da periferik dokularımıza daha fazla kan pompalamasını sağlar). Temel kalp atış hızımız günlük bazda çok az değişmelidir.
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5. PERİYOTLARINIZ GECİKEBİLİR
Aşırı çalışmanın bir diğer belirtisi de adet görmemenizdir. Bunun nedeni, ihtiyacımız olan dinlenmeyi alamadığımızda vücudumuzun genellikle çeşitli işlevleri azaltarak yanıt vermesidir. Stres nedeniyle adet görmüyorsanız, bazı değişiklikler yapmanın zamanı gelmiştir.
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6. KENDİNİZİ GÜÇSÜZ HİSSEDERSİNİZ
Sertifikalı bir kişisel antrenör ve koç olan Kevin O'Connell, bedenimizi ve zihnimizi aşırı çalıştırdığımızda, bunun iyileşmemizi daha da zorlaştırabileceğini açıklıyor. Buna karşılık, bir zamanlar bizim için kolay olan şeyleri kaldırmakta veya vücudumuzu olması gerektiği gibi hareket ettirmekte zorlanabiliriz.
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7. KONSANTRE OLMAKTA ZORLUK ÇEKİYORSUNUZ
Beyin sisi, kafa karışıklığı, hafıza sorunları ve odaklanma eksikliği ile karakterize edilen bir tür bilişsel işlev bozukluğu ve zihin bulanıklığıdır. Aşırı çalışmaktan dolayı tükenmişliğin bir başka belirtisidir.
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Bir zamanlar sizin için sorun olmayan görevleri yerine getiremediğinizi veya konsantre olamadığınızı fark ederseniz, büyük ihtimalle aşırı çalışmaktan dolayı tükenmişsinizdir.
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8. SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞIYORSUNUZ
Stres hormonları insan vücudunda birtakım etkilere yol açar. Belki de en belirgin işaretlerden biri saçlarınızın dökülmeye başlamasıdır. Bu tür saç dökülmeleri genellikle duşta, yastığınızda veya gün içinde fark edilir. Ayrıca saçlarınızın inceldiğini de gözlemleyebilirsiniz. Bu iyi bir işaret değildir ve yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmanız gerektiği anlamına gelir.
Kaynak: Awarenessact